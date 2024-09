A Palermo, in via Marabitti, una donna di 59 anni è stata trovata morta all’interno della sua abitazione.

La drammatica scoperta è avvenuta grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco, allertati dai vicini che non avevano più notizie della donna da giorni.

La dinamica della scoperta

I pompieri, una volta entrati in casa, hanno trovato il corpo della donna riverso a terra in una pozza di sangue. Tracce ematiche erano presenti anche sul letto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e il medico legale per le prime indagini. La Procura ha subito disposto l’autopsia per chiarire le cause della morte.

Il racconto dei vicini

La scomparsa della donna non è passata inosservata nel quartiere. “Salutava sempre tutti, era una persona gentile e con un sorriso speciale”, racconta un vicino.

La donna non era stata vista per tre giorni e il suo condizionatore d’aria era rimasto acceso ininterrottamente, fatto che ha destato ulteriori sospetti. Dopo averla cercata invano, i residenti hanno deciso di contattare i Vigili del Fuoco.

Indagini in corso

Le autorità stanno conducendo le indagini per accertare se si tratti di una morte naturale, forse causata da un malore, o se ci siano altre cause.

La salma è stata trasferita all’Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo, dove verrà eseguita l’autopsia per determinare con precisione le circostanze del decesso.