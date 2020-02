Agrigento, donna viene ricoverata con polmonite: scatta controllo Coronavirus

Connect on Linked in

Nelle ore scorse una donna anziana è stata ricoverata presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio per via di una polmonite.

A quanto pare la pensionata era stata trasportata presso il nosocomio agrigentino per via di una insufficienza respiratoria che, insieme alla polmonite, ha fatto scattare da parte dei sanitari il protocollo previsto per i casi di Coronavirus ponendo cioè la paziente in isolamento ed eseguendo un tampone spedito immediatamente presso l’istituto di virologia del Policlinico per gli esami di rito.