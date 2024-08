Intervento della polizia a Catania su segnalazione tramite l’app YouPol: un parcheggiatore abusivo di 50 anni, già noto alle forze dell’ordine e con divieto di frequentazione in via Santa Maria La Grande, è stato denunciato per non aver rispettato il provvedimento.

Un secondo caso simile si è verificato nel pomeriggio in via Dusmet, dove un altro parcheggiatore abusivo di 53 anni è stato multato.