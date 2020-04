“Dorme in servizio”, procedimento disciplinare per un dipendente del Comune

Print This Post

Sorpreso a dormire nella propria auto privata durante l’orario di servizio alla Piscina Comunale di Palermo.

Per un dipendente comunale, A.P. in servizio come custode, è scattato l’avvio di un procedimento disciplinare e, da subito, il trasferimento presso un’altra struttura comunale a Falsomiele.

A segnalare la presenza di una persona addormentata in auto all’interno del parcheggio della piscina erano stati alcuni cittadini che, informata la segreteria del Sindaco, hanno fatto scattare dei controlli che hanno portato ad individuare il dipendente. Approfittando della momentanea assenza del Capo impianto, l’uomo si era quindi appisolato lasciando il proprio luogo di lavoro.

“Nessun comportamento incivile, oltre che illegale, può e sarà tollerato – ha detto il sindaco Orlando, auspicando “che gli organismi disciplinari adotteranno le sanzioni adeguate. Un sentito ringraziamento a quanti, senza clamori ma con il giusto senso civico e civile, hanno segnalato il fatto, permettendo di individuare un lavoratore il cui comportamento offende la dignità di tantissimi suoi colleghi”.

Fonte: gds.it

(https://palermo.gds.it/articoli/cronaca/2020/01/12/dipendente-comunale-sorpreso-a-dormire-in-orario-di-lavoro-scatta-procedimento-disciplinare-3af12e03-06d7-457e-88af-57ae08a183b7/)