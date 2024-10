Dramma nella città di Palermo, dove una ragazza di 14 anni si è lanciata dal secondo piano di un palazzo. Soccorsa tempestivamente dal personale del 118, la giovane è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Civico, dove i medici le hanno diagnosticato un trauma addominale che coinvolge la milza. Le sue condizioni sono sotto costante monitoraggio.

Le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire le circostanze che hanno portato al tragico gesto e per accertare eventuali responsabilità. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, c’è anche quella che il gesto estremo possa essere collegato a episodi di bullismo subiti dalla ragazza a scuola.

Il fenomeno del bullismo continua a essere una delle principali preoccupazioni per le famiglie e le istituzioni scolastiche, e questo caso mette ancora una volta in evidenza la necessità di intervenire con misure concrete per prevenire e contrastare questo tipo di violenze.

Le indagini proseguiranno per fare luce su quanto accaduto e per capire se la giovane sia stata vittima di pressioni o molestie.

La comunità locale, intanto, esprime solidarietà alla famiglia della 14enne e auspica un intervento rapido ed efficace da parte delle autorità per garantire giustizia e prevenire ulteriori tragedie simili.