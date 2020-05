Canicattì, droga in auto e non si fermano all’alt dei carabinieri: arrestate due 30enni

Connect on Linked in

Nella giornata di ieri gli uomini dell’arma dei carabinieri appartenenti alla Compagnia di Termini Imerese hanno arrestato due donne originarie di Canicattì per i reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti nonché per resistenza a pubblico ufficiale.

A quanto pare le due protagoniste della storia, rispettivamente di 30 e 35 anni, si sarebbero imbattute in un posto di blocco dei militari situato lungo l’autostrada A19 in direzione Catania ma, anziché fermarsi, avrebbero accelerato innescando così un inseguimento culminato pochi minuti dopo.

Una volta bloccate le 30enni i militari hanno perquisito il mezzo ritrovando quasi 150 grammi di sostanza stupefacente (tra marijuana, cocaina ed eroina) che è stata prontamente sequestrata.

Per quanto riguarda le due donne invece, dopo essere state condotte in caserma per gli adempimenti di rito dove la pubblica autorità ha disposto l’arresto per una e i domiciliari per l’altra.

Di Pietro Geremia