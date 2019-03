Due caccia in volo sabato notte per identificare un Aereo sospetto sui cieli italiani

Connect on Linked in

Sabato a notte 2 Eurofighter del 4 Stormo in servizio di sorveglianza spazio aereo, sono decollati su scramble ( termine militare che definisce l’atto di far decollare un caccia per identificare un aereo sconosciuto) da Grosseto per intercettare un ATR42.

I 2 aerei hanno raggiunto il velivolo sul mare Adriatico e dopo aver accertato che avesse ripreso le comunicazioni sono rientrati alla base di Grosseto.

Erano da poco passate le 23:30 di sabato quando si sono interrotte le comunicazioni radio con l’aereo civile ATR-42, in volo sul territorio italiano sulla rotta Skopje-Lipsia.

I due velivoli militari hanno intercettato velocemente l’aereo civile , come previsto dalle procedure, e dopo aver verificato la situazione dell’aeromobile accertandosi che l’equipaggio avesse ripristinato i contatti radio con gli enti del traffico aereo, sono rientrati alla base.