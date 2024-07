Una giovane di 23 anni, Alice Culcasi, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto all’alba di ieri in via Virgilio, Trapani.

Le indagini preliminari suggeriscono che Alice, per ragioni ancora da definire, abbia perso il controllo della sua Seat Ibiza, impattando violentemente contro un albero.

I carabinieri sono prontamente intervenuti sul luogo dell’incidente, situato a breve distanza dalla residenza della vittima.

Nella giornata di ieri, a Valderice, si è verificato un altro fatale incidente: Salvatore Lo Bue, 64 anni, ha perso la vita mentre viaggiava sulla sua Honda Hornet lungo la strada statale 187 in direzione di Buseto Palizzolo.

Per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo, cadendo e colpendo la testa sull’asfalto, morendo sul colpo.

Anche in questo caso, sul posto sono intervenuti i soccorsi medici, i carabinieri e la polizia locale.