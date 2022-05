Catania è una perla della Sicilia, meta di viaggiatori e turisti e luogo d’incontro tra oriente e occidente.

I fiori all’occhiello che può vantare il capoluogo siculo sono molti.

Certamente il più affascinante è il maestoso vulcano Etna, che dall’alto veglia sulla città e sa donare, durante le sue eruzioni, splendidi spettacoli luminosi. Proprio questa è una delle sue attrattive principali, che attira visitatori da tutto il mondo, per studiarlo, osservarlo, ammirarlo o semplicemente assaporare l’ebbrezza di una passeggiata fino alle sue pendici.

Ma Catania è anche sede della prima università siciliana, sorta addirittura nel 1434. Richiama, dunque, anche molti studenti provenienti principalmente dalla regione, ma anche dal resto d’Italia.

Catania è anche architettura, con i suoi splendidi edifici in stile barocco e tradizione culinaria, con innumerevoli piatti tipici e un ottimo cibo di strada.

DI ragioni per trasferirsi, in questa città, quindi, ve ne sono molte, soprattutto se si pensa che i costi della vita sono certamente inferiori rispetto alle grandi città del Centro e Nord Italia.

Anche i canoni d’affitto non sono elevati, il mercato presenta un’offerta abbastanza concorrenziale in città, soprattutto nelle zone più appetibili.

Pensare di investire nel mattone, dunque, per crearsi un introito aggiuntivo attraverso gli affitti può essere una buona idea, considerata l’affluenza dei fuori sede che ogni anno decidono di trovare alloggio a Catania.

Quali sono, però, le zone migliori in cui mettere in affitto un immobile?

Il Centro Storico, senza dubbio, è la zona più affascinante e più richiesta dagli affittuari, per tutte le bellezze che la circondano, le attrattive e la possibilità di conciliare vita diurna e notturna.

Borgo Sanzio è un altro quartiere di Catania molto in vista tra i giovani, per la sua rinomata vita notturna e la grande presenza di locali. Gli amanti della vita mondana, qui, potrebbero trovare interessante prendere casa in affitto.

C’è poi la zona del mare, col quartiere Plaia, distante dal centro e dall’Università, ma ricco di vita grazie alla presenza di stabilimenti balneari, spiagge libere, acquapark, discoteche e locali.

Più periferica la zona di Cibali, quella dove è situato lo stadio della città, che potrà attrarre inquilini che vogliono respirare l’aria autentica del posto. Più residenziale è la zona di Picanello, tra le più prestigiose di Catania, adatto per le famiglie.

Ci sono poi le aree più periferiche, che certamente sono più appetibili per i costi contenuti.

Di scelta, dunque, ce n’è, per effettuare un investimento immobiliare da mettere poi in affitto.

Per farsi un’idea precisa dei prezzi per zona, si può consultare un’innovativa piattaforma online dedicata agli affitti immobiliari, con una ricca sezione di case in affitto Catania, Zappyrent.

Recandosi nell’apposita pagina dedicata alla città si possono passare in rassegna i diversi annunci, con le relative proposte di canone, divisi per zone.

Si può notare in questo modo come le case in affitto, nella zona di Plaia, ad esempio, non superano i 650 euro di prezzo. In Centro sono proposte soluzioni anche a 350 euro, mentre a Picanello, si arriva anche a 600 euro al mese.

Molto dipende anche dalle condizioni in cui versano gli appartamenti messi in affitto.

Sfruttare i servizi di Zappyrent è molto vantaggioso per i proprietari degli immobili, non solo perché agevola la procedura di affitto e la possibilità di trovare un inquilino in meno tempo, ma anche perché adotta specifiche politiche di sicurezza per i proprietari degli immobili.

La startup assegna, infatti, a tutti gli inquilini registrati un punteggio di merito utile ai proprietari per selezionare quelli più affidabili e garantendo a questi ultimi il pagamento sicuro del canone.