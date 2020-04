Agrigento, ecco gli uffici che continueranno ad operare in modalità “lavoro agile”

Print This Post

Nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 17 marzo 2020 e delle direttive del Ministro per la pubblica amministrazione, gli uffici del Libero Consorzio Comunale di Agrigento continueranno ad operare in modalità “lavoro agile”, per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019 (ovvero fino alla data antecedente che sarà stabilita con DPCM). Ciò al fine di ridurre al minimo la possibilità di contagio e contribuire fattivamente all’arresto del diffondersi dell’epidemia. Rimaniamo quindi operativi e raggiungibili telefonicamente.

Di seguito i recapiti telefonici del Capo di Gabinetto, del Direttore/Segretario Generale e dei responsabili dei vari uffici

Capo di Gabinetto del Commissario

Dott.ssa Maria Antonietta Testone Tel. 3293190709

Direttore/Segretaria Generale

Dott.ssa Caterina Maria Moricca Tel. 3209567206

Risorse Umane ed Innovazione Tecnologica

Dott. Aldo Cipolla tel. 3357004696

Informatizzazione

Ing. Francesco Novara tel. 3480854895

Controlli Anticorruzione e Trasparenza

Dott. Mauro Hamel Tel. 3207935329

Settore “Urp, Comunicazione, Attività negoziale, Polizia Provinciale, Infrastrutture”

Dott. Ignazio Gennaro Tel. 3400853742

Settore “Solidarietà Sociale, Trasporti, RDP, Provveditorato”

Dott.ssa Amelia Scibetta Tel. 3316749421

Settore “Politiche Attive del Lavoro e dell’Istruzione ed Edilizia Scolastica”

Dott.ssa Teresa Deleo Tel. 3316749422

Settore “Ragioneria Generale ed Economato”

Dott. Fortunato Fabrizio Caruana Tel. 3283106640

Settore “Affari Generali, Patrimonio e Manutenzione Avvocatura”

Dott. Giovanni Butticè Tel. 3204344523

Settore “Ambiente, Turismo,Attività Economiche e Produttive, Protezione Civile”

Dott. Achille Contino Tel. 3667864481

Comandante Polizia Provinciale

Dott. Vincenzo Giglio Tel. 3400711671

Responsabile Protezione Civile

Dott. Marzio Tuttolomondo Te. 3480854805

Avvocato dell’Ente

Dott.ssa Diega Alaimo Martello Tel. 3665886986

Altri recapiti telefonici sono disponibili nella sezione Menu Aree Tematiche Lavoro Agile .