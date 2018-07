Ecologia, Lampedusa e Linosa dicono no alle stoviglie di plastica

Print This Post

Le isole siciliane di Lampedusa e Linosa hanno deciso di abbracciare in pieno la lotta allo spreco e alla protezione dell’ambiente. Il sindaco Totò Martello infatti, ha annunciato il provvedimento tramite il quale è stato stabilito il divieto di vendita ed utilizzo di stoviglie, bicchieri e posate monouso non biodegradabili a partire dal 31 agosto 2018, oltre agli shopper che dovranno essere sostituiti da sacchetti in carta o tela, o altro materiale idoneo.

“Abbiamo deciso di adottare questo provvedimento per diversi motivi: ci sono disposizioni comunitarie in questa direzione, e soprattutto c’è la necessità di facilitare la raccolta differenziata e lo smaltimento dei rifiuti, e di limitare l’inquinamento da plastiche del nostro mare, che sta avendo pesanti ripercussioni anche sulla fauna marina e di conseguenza sulle attività legate alla pesca.

Capisco che per cittadini, turisti, attività commerciali ed artigianali sarà una ‘piccola rivoluzione ma è un provvedimento necessario: tutti noi dobbiamo imparare ad adottare nuove abitudini quotidiane per rispettare l’ambiente e migliorare la qualità della vita” – ha dichiarato il sindaco delle isole di Lampedusa e Linosa.

Di Pietro Geremia