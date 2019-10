Economia, Il Ponte Morandi sì e l’Imera no E Cancelleri: «Chiederò conto all’Anas»

Connect on Linked in

Il confronto per la ricostruzione tra il Ponte Morandi e quello Imera sull’autostrada A19 «non si può fare, sono due iter normativi diversi».

Lo ha detto il viceministro delle Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri, a margine della presentazione del progetto Milleperiferie a Palermo. «I soldi ci sono e li abbiamo dati all’azienda che sta temporeggiando nel montaggio del ponte: per me è inaccettabile, ho già concordato in questa settimana di incontrare l’Anas e il contraente generale per fare con loro un discorso chiaro .

Non possiamo finire in concomitanza con il montaggio del Ponte Morandi, dobbiamo finire prima – ha aggiunto – per dare il messaggio che anche in Sicilia le cose si possono fare bene. Spero in una collaborazione da parte loro per dare risposte in termini di dignità a un popolo che spesso si sente sbeffeggiato. Con rispetto di quanto accaduto a Genova, noi non possiamo sentirci da meno degli altri».