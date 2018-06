Economia, Italiani senza cibo: 2,7 milioni secondo le stime della Coldiretti

Print This Post

Un’Italia sempre più povera e affamata. Secondi i dati che emergono dal rapporto redatto dalla Coldiretti sulla povertà alimentare, sono ben 2,7 milioni gli italiani che, nel 2017, sono stati costretti a chiedere aiuto per mangiare attraverso le mense dei poveri o i pacchi alimentari.

Una situazione drammatica che lancia così un allarme alle istituzioni le quali, se non interverranno in fretta, si ritroveranno sulle spalle una classe sempre più abbiente e quindi bisognosa di aiuti.

Tra le categorie più deboli si contano, secondo il report, 455mila bambini sotto i 15 anni, quasi 200mila anziani sopra i 65 anni e circa 100mila senza fissa dimora.

Per tal motivo, la stessa Coldiretti, insieme a Campagna Amica, ha lanciato la ‘spesa sospesa’ a favore della Caritas: la possibilità, presso 150 banchi del mercato, di fare la spesa per i più bisognosi mutuando l’usanza campana del ‘caffè sospeso’. “È necessario intervenire a livello strutturale per rompere questa spirale negativa aumentando il reddito disponibile di chi oggi vive sotto la soglia di povertà” – ha commentato il presidente Coldiretti, Roberto Moncalvo.

Di Pietro Geremia