Economia, la rivolta del latte arriva in Sicilia: pastori bloccano galleria nell’Ennese

La protesta che imperversa in questi giorni in Sardegna dove centinaia di pastori bloccano e buttano a terra migliaia di litri di latte pare sia arrivata pure un Sicilia.

Nella giornata di ieri infatti una ventina di pastori originari di Regalbuto, paese in provincia di Enna, hanno bloccato una galleria sita all’ingresso della cittadina aderendo così alla protesta dei loro colleghi sardi.

Nel dettaglio, gli allevatori chiedono che anche in Sicilia

siano rivisti i costi del latte, giudicato talmente esiguo da non permettere

ormai nemmeno di andare in pari con le spese di gestione del bestiame.

Come ulteriore segno di protesta, per la prossima domenica sarà

prevista una manifestazione nei pressi dell’outlet Sicilia Village con un

probabile sversamento del latte appena munto.

Di Pietro Geremia