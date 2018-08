Economia, L’ex Provincia regionale di Enna vende i suoi «gioielli» per fare cassa

Connect on Linked in

La ex Provincia pronta a vendere, almeno sulla carta, «i gioielli di famiglia» per quasi 2,5 milioni di euro, un valore stimato in alcuni casi anche un decennio fa.

Dal Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2018 – 2020, documento che va allegato al Bilancio di previsione 2018, emerge che il Libero consorzio comunale di Enna è pronto a cedere case cantoniere per circa 400 mila euro, immobili per 1,3 milioni e terreni per oltre 600 mila euro così da recuperare 2.376.350 euro.

Fra i beni più preziosi il Posto di ristoro Imperial, a Piazza Armerina, che si trova all’interno del Parco archeologico della Villa Romana del Casale e il cosiddetto «Parco delle Aquile», a Centuripe.

Fonte: gds.it

(http://enna.gds.it/2018/08/23/lex-provincia-regionale-di-enna-vende-i-suoi-gioielli-per-fare-cassa_904431/)