Economia, Accordo Alibaba-Ministero: in Cina le arance rosse siciliane

Pare che la Cina sia pronta a farsi le scorte di arance siciliane.

Grazie ad un accordo il ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e del Distretto agrumi di Sicilia il portale Alibaba potrà portare le arance rosse siciliane nel millenario paese asiatico.

L’accordo tra l’ente statale nostrano e la piattaforma digitale estera ha avuto i suoi albori a novembre, quando il vicepremier Luigi Di Maio si era recato in una missione in Cina dichiarando chiuso il dossier sull’export di agrumi terminando a dicembre con la firma avvenuta a Milano del ‘memorandum of understanding’ tra ministero, Icqrf e Alibaba, attraverso il quale le eccellenze agroalimentari di qualità certificata italiane come le arance e limoni siciliane saranno autorizzate ad essere trasportate e distribuite in una fascia di mercato premium, alta qualità, on line del gruppo Alibaba che conta 637 milioni di consumatori cinesi attivi, e Freshippo, catena di supermercati ‘new retail’.