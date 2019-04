ECOSAM presente al 1° Salone Mediterraneo Eco Med Green Expo (Foto)

Print This Post

Nei giorni di Giovedi, Venerdì e Sabato nella città di Catania presso il centro fieristico Le Ciminiere si è svolto il 1° Salone Mediterraneo ECO MED Green Expo, l’evento più qualificato del sud Italia in materia di ambiente, rifiuti, acqua ed energia.

Tre giorni di esposizioni, networking, incontri, presentazioni aziendali, di colloqui con esperti sui principali temi riguardanti l’ambiente, i rifiuti, l’acqua e l’energia, un’occasione per scoprire le soluzioni, i materiali, i servizi e le applicazioni volti al miglioramento della qualità dell’ambiente.

Una delle imprese partecipanti del territorio Agrigentino è stata l’azienda Ecosam con sede nel territorio Siciliano in particolare a Canicattì (Ag) ed a Palermo, l’azienda è operativa nel settore dei servizi alle imprese, con particolare riferimento alla sicurezza alimentare, Piani di autocontrollo HACCP, alla sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08, corsi di formazione riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro, certificazioni informatiche EIPASS, servizi tecnici, sistemi di qualità, consulenza aziendale, consulenza giuridica societaria.

La società Ecosam ha un laboratorio di analisi microbiologiche e chimiche di acqua, alimenti, rifiuti, terreni, tamponi, iscritto nell’elenco regionale dei Laboratori autorizzati ed accreditato con Accredia alla norma UNI CEI EN ISO 17025, il laboratorio effettua altresì misurazioni vibrometriche, fonometriche, analisi dei fumi e delle polveri.

L’evento ha dato l’opportunità all’azienda di creare rapporti di lavoro e collaborazione con aziende siciliane, Nazionali ed anche multinazionali.

Il direttore dell’azienda, Luigi Adamo, dichiara:

“Sono molto soddisfatto per il risultato ottenuto dalla partecipazione della nostra azienda all’evento ECO MED perché come sempre, cerchiamo di puntare alle soluzioni migliori e più innovative per offrire il meglio e garantire la massima qualità dei servizi che eroghiamo ai nostri clienti, questo anche grazie ai tre giorni di incontri e colloqui con esperti sui principali temi riguardanti i settori di nostro interesse.

La partecipazione all’evento più qualificato del sud Italia in materia di ambiente, rifiuti, acqua ed energia, è stata un’ottima occasione per consolidare ancor di più la nostra presenza sul territorio, dove la nostra azienda lavora da molti anni.

L’evento ci ha dato l’opportunità di presentare la nostra realtà a nuove aziende nazionali ed internazionali, riuscendo a creare ottimi rapporti di lavoro. Inoltre abbiamo anche avuto momenti di crescita professionale e aziendale grazie anche alle collaborazioni e ai partenariati proposti e ricevuti”.