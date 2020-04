Agrigento, effettuano radiografie nonostante divieti coronavirus: denunciati medico e proprietario struttura

Connect on Linked in

Nella giornata di ieri gli uomini della guardia di finanza di Agrigento hanno denunciato un medico dell’ospedale San Giovanni di Dio e il titolare di una struttura in cui venivano effettuate radiografie.

Stando a quanto emerso dalle indagini i due, nonostante i numerosi e ribaditi divieti imposti da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte in tema di prevenzione al Covid-19, avrebbero continuato ad effettuare in un noto studio situato in Viale della Vittoria radiografie ed ecografie nonostante fossero considerate prestazioni mediche non urgenti.

Il medico inoltre, avendo violato il rapporto esclusivo con l’Asp agrigentina è stato inoltre denunciato dalle fiamme gialle per il reato di truffa.