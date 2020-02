Elezioni ad Agrigento, il candidato sindaco Zambuto: “Mi batterò per la città”

Print This Post

Torna a parlare il candidato sindaco alle elezioni di Agrigento, Marco Zambuto:

“Dopo anni di impegno instancabile, faticoso ed entusiasmante, ho lasciato nel 2015 ogni incarico e impegno politico pubblico.

Gli ultimi sono stati anni di riflessione, di maturazione, in cui ho potuto leggere con occhio distaccato le scelte compiute, comprendere gli errori, superare le incomprensioni. Oggi intendo riprendere il mio impegno politico laddove l’ho lasciato”.

Zambuto è intervenuto a seguito della prima riunione, in prossimità delle elezioni amministrative in primavera, delle forze politiche del centrodestra agrigentino. Sulla scelta del candidato però il centrodestra non si sbilancia.

Fonte: gds.it

(https://agrigento.gds.it/articoli/politica/2020/02/01/elezioni-ad-agrigento-il-candidato-sindaco-zambuto-mi-battero-per-la-citta-65bc1309-4c1f-42ec-9dc7-e596a15f7965/)