Elezioni presidente della Romania: i risultati parziali del voto

L’autorità elettorale permanente romena ha pubblicato i primi risultati parziali delle elezioni presidenziali del 2019, oltre 8,6 milioni di voti, pari al 47,66% per il primo turno, dopo l’accentramento dei voti in quasi il 94% dei seggi elettorali in Romania.

Secondo l’AEP, il primo posto è Klaus Iohannis, seguito da Viorica Dăncilă, Dan Barna e Mircea Diaconu.

Quella rumena rappresenta la più grande comunità straniera presente in Italia: i cittadini rumeni residenti nel nostro Paese sono oltre 1,2 milioni.

A Canicattì, la comunità rumena conta oltre 10 mila presenze.

In occasione delle ultime Europee vi fu una presenza così massiccia di votanti rumeni dall’Italia che si verificarono diversi problemi nello svolgimento delle procedure di voto. Per questo motivo si è deciso di cambiare la legge elettorale.

Traduzione in romeno/Traducere românească

Autoritatea Electorală Permanentă a dat publicităţii primele rezultate parţiale ale alegerilor prezidenţile 2019, primul tur, după centralizarea voturilor din aproape 94% din secţiile de votare din România. Potrivit AEP, pe primul loc se află Klaus Iohannis, urmat de Viorica Dăncilă, Dan Barna şi Mircea Diaconu.

Comunitatea românească este cea mai mare comunitate străină din Italia: există peste 1,2 milioane de cetățeni români cu domiciliul în țara noastră.

În Canicattì, comunitatea românească are peste 10 mii de prezențe. Cu ocazia ultimelor Campionate Europene, a existat o prezență atât de masivă de alegători români din Italia, încât au existat mai multe probleme în desfășurarea procedurilor de vot. Din acest motiv s-a decis modificarea legii electorale.

Fonte e Foto: www.romaniatv.net