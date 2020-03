Licata, primo caso di Coronavirus in città

Connect on Linked in

Sembra che il Coronavirus sia arrivato pure a Licata.

Nei giorni scorsi una persona non anziana e in buone condizioni di salute sarebbe dunque risultata positiva al tampone da Covid-19.

Tale persona non sarebbe stata ricoverata in ospedale ma, insieme ai propri familiari, si sarebbe messa in auto-quarantena fiduciaria presso la propria abitazione per evitare che il virus possa estendersi ad altri cittadini licatesi.

Sono comunque in atto solerti controlli da parte delle autorità per monitorare e fronteggiare al meglio la situazione.