Il sindaco Ettore Di Ventura ricorda che è attivo il numero WhatsApp del Comune 391 1585649 – che in questa fase di limitazione degli accessi agli uffici comunali, per via delle misure precauzionali prese per evitare la diffusione del Coronavirus, andrà ad aggiungersi ai numeri telefonici già divulgati in precedenza e che ripubblichiamo.

Le segnalazioni/richieste andranno fatte SOLO attraverso il servizio di messaggistica.