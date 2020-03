Agrigento, emergenza Coronavirus e turismo assente: servizi a rischio alla Valle dei Templi

Print This Post

L’emergenza coronavirus non è solo sanitaria ma anche economica.

A dimostrarlo è quanto dichiarato dal direttore del Parco Archeologico della Valle dei Templi Roberto Sciarratta dove, stando ai numeri, i servizi per il 2021 potrebbero essere in serio rischio.

Se le misure straordinarie di restrizione dei movimenti dovessero continuare infatti il Parco Archeologico per il prossimo anno potrebbe non avere i fondi necessari per una serie di servizi aggiuntivi quali la manutenzione delle aree e la vigilanza armata.

Una situazione che se dovesse continuare fino a fine anno metterebbe dunque a serio rischio il bilancio del Parco Archeologico con gravi conseguenze per il turismo e tutto ciò che vi orbita intorno.