Canicattì, emergenza coronavirus: vietate circolazione, sosta e stazionamento nei parchi, giardini e aree verdi comunali

Il sindaco Ettore Di Ventura comunica che, con ordinanza sindacale n.35/2020, è stato disposto con decorrenza immediata e fino al 25 marzo c.a. il divieto di circolazione pedonale, veicolare nonché la sosta e lo stazionamento delle seguenti aree pubbliche: area artigianale Villa Comunale parco Pertini parco Robinson parco via Costituzione villa Perosi.

L’atto, in quanto misura preventiva per fronteggiare l’epidemia coronavirus, si è reso necessario al fine di evitare assembramenti di persone e ogni possibile occasione di contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità. Chi contravverrà a questi obblighi sarà punito a termine di legge