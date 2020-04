Canicattì, emergenza Covid-19: gli interventi di solidarietà alimentare e beni di prima necessità

Connect on Linked in

In questi giorni continua senza sosta l’istruttoria delle circa 1300 pratiche presentate dai nostri concittadini.

Comunichiamo che, come previsto dalla legge, provvederemo a controllare tutte le autodichiarazioni e non esiteremo, sulle scorta dei controlli incrociati con le altre Amministrazioni competenti, a trasmettere alle autorità competenti eventuali attestazioni mendaci.

Nel frattempo circa 40 attività commerciali, tra quelle consentite, hanno presentato l’istanza per l’accettazione dei voucher.

Queste attività, che nelle prossime ore firmeranno la convenzione, hanno l’obbligo di esibire questa locandina che stiamo iniziando a distribuire.

I buoni spesa verranno consegnati direttamente agli assegnatari attraverso i dipendenti del Centro Operativo Comunale.

I buoni spesa saranno utilizzabili per prodotti alimentari, prodotti per l’igiene e per la casa e per farmaci.

NON saranno utilizzabili per alcolici e superalcolici.

Nelle prossime ore ulteriori dettagli.

Il Sindaco

Ettore Di Ventura