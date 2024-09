La provincia di Agrigento sta vivendo una grave emergenza idrica causata da una serie di interruzioni e guasti nella fornitura d’acqua, con pesanti disagi per diversi comuni e strutture critiche come l’ospedale di Agrigento.

Il primo disservizio è stato comunicato da Siciliacque S.p.A. il 20 settembre 2024, a seguito della sospensione della fornitura elettrica da parte di Enel al campo pozzi di Favara di Burgio, dalle 8:00 alle 16:00 del 24 settembre.

Questa interruzione ha bloccato l’erogazione idrica nei comuni di Caltabellotta, Porto Empedocle, Ribera e altri, con una drastica riduzione anche ad Agrigento e Licata.

Successivamente, il 25 settembre, un guasto all’impianto di sollevamento San Biagio Mendolito ha causato ulteriori interruzioni nei comuni di Agrigento, Aragona, Favara e Comitini. Nonostante un intervento tempestivo, un ulteriore guasto è stato riscontrato il 26 settembre, ritardando il ripristino dell’erogazione idrica.

Ad oggi, la fornitura non è ancora stata completamente riattivata, aggravando l’emergenza in corso. AICA ha sollecitato Siciliacque S.p.A. affinché venga risolta la situazione il prima possibile, anche se la normalizzazione avverrà in base ai tempi tecnici necessari.