In risposta alla persistente emergenza idrica, il Consorzio Voltano ha annunciato importanti modifiche nella gestione della distribuzione idrica per le utenze connesse all’acquedotto Voltano, tra Aragona e Favara.

Da ieri, l’erogazione dell’acqua, precedentemente ininterrotta, sarà soggetta a una turnazione settimanale. Questa decisione è stata presa per assicurare una distribuzione equa e sostenibile delle risorse idriche disponibili.

La nuova programmazione della turnazione idrica è un passo essenziale per affrontare la crisi idrica in atto, mirando a minimizzare i disagi per gli utenti.

La misura riflette l’impegno del Consorzio Voltano nel garantire l’accesso all’acqua in modo responsabile e organizzato, considerando la crescente necessità di razionalizzare l’uso delle risorse idriche in un periodo di scarsità.

Gli utenti serviti dall’acquedotto sono invitati a consultare il sito web ufficiale o a contattare il call center di Aica per informazioni dettagliate sulla nuova programmazione e suggerimenti su come gestire al meglio il consumo d’acqua durante questo periodo.

Il Consorzio Voltano esprime gratitudine per la comprensione e la collaborazione dimostrata dagli utenti, sottolineando l’importanza del supporto comunitario in tempi di crisi idrica.

Le misure adottate sono cruciali non solo per superare l’attuale emergenza ma anche per promuovere un approccio più sostenibile e consapevole all’uso delle risorse idriche in futuro.

In conclusione, la rimodulazione della distribuzione idrica rappresenta un’azione necessaria per fronteggiare efficacemente la situazione di emergenza, assicurando che ogni utente abbia accesso all’acqua in modo giusto e sostenibile. Gli sforzi continui del Consorzio Voltano e il supporto della comunità saranno fondamentali per navigare questa sfida e garantire un futuro più resiliente e sicuro per tutti.