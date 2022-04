Con il progetto ‘Tango’ a Catania (Italia) di Enel Green Power per la produzione di innovativi moduli fotovoltaici ad alte prestazioni, “creeremo mille posti di lavoro in parte tramite assunzioni all’interno della fabbrica di Catania, in parte come terzisti o dipendenti di aziende che saranno coinvolte nelle attività produttive”.

Lo ha raccontato Eliano Russo, responsabile di e-Industries in Enel Green Power e oggi a Bruxelles per la cerimonia di firma nella Commissione Ue per ricevere fondi di innovazione per 170 milioni nell’ambito dell’investimento complessivo da 600 milioni nell’impianto.

La conversione dell’impianto, al netto dei lavori già avviati, entrerà nel vivo a partire da metà maggio, con “oltre 900 persone nel cantiere”. “In base alla social accounting matrix si stima su un periodo di 10 anni un impatto sul prodotto interno lordo di 3,5 miliardi e 10mila posti di lavoro complessivi”, ha sottolineato spiega. “Il lancio è atteso a settembre 2023 per una piena produzione nel corso del 2024”.

“E’ un successo rilevante, importante per l’Italia, che dimostra che si può fare e si può fare bene”, commenta Stefano Verrecchia. “Con tutto quello che sta succedendo sull’energia, poter dimostrare che effettivamente un progetto così sul solare diventa pilota e diventa anche uno scatto verso l’avanguardia, in qualche modo dell’Europa” è importante e “che ci sia l’Italia non è solo un motivo di orgoglio è un fatto veramente concreto”.

Nel complesso la Commissione ha firmato oggi convenzioni di sovvenzione per un importo di 1,1 miliardi di euro con sette grandi progetti attraverso il Fondo europeo per l’innovazione: ridurranno le emissioni di oltre 76 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti nei primi dieci anni di esercizio. “E’ un investimento intelligente nella decarbonizzazione e resilienza della nostra economia, rafforza la posizione dell’industria europea come leader globale nel settore delle tecnologie pulite, crea posti di lavoro locali e aiuta ad accelerare la nostra transizione verde”, ha sottolineato il vice presidente Ue per il Green deal Frans Timmermans.