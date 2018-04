Enna, 22enne manda all’ospedale il padre per un uovo di Pasqua

Connect on Linked in

Una Pasqua che ha di certo lasciato il segno nel paese di Valguarnera, in provincia di Enna. A quanto pare infatti, il 22enne L.C. durante il pranzo di Pasqua, avrebbe aggredito il padre per aver subito un rimprovero giudicato di troppo.

Nel dettaglio, la lite sarebbe scoppiata subito dopo pranzo quando il padre, mentre i figli più piccoli che scartavano le uova di Pasqua avevano iniziato a litigare, li ha rimproverati scatenando la violenta reazione del giovane senza che nessuno dei patenti presenti potesse fermarlo.

Il litigio ha portato quindi il 22enne a colpire il proprio genitore con calci e pugni in varie parti del corpo che hanno leso anche organi vitali e per cui è stato necessario un delicato intervento chirurgico. In seguito alla rissa familiare, L.C., che in molte altre occasioni avrebbe aggredito violentemente il padre per futili motivi, è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile e posto agli arresti presso il carcere di Enna.

Di Pietro Geremia