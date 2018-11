Enna, accusati di aver rubato mezzi agricoli: 13 gli indagati

Print This Post

In seguito all’operazione “Draci” coordinata dalla procura di Enna e portata avanti dagli uomini della squadra mobile di Enna, dal commissariato di Piazza Armerina e dalla mobile di Catania, è stata consegnata un’ordinanza di custodia cautelare per associazione a delinquere finalizzata al furto per 13 persone.

Secondo l’accusa, pare che gli indagati si siano macchiati di furti di autocarri, escavatori, trattori e quad, ai danni di alcune aziende agricole dell’ennese e delle province limitrofe della quali una sequestrata alla mafia.

Dagli accertamenti sarebbe emerso che durante alcuni colpi, uno dei componenti della banda si sarebbe perfino portato il proprio figlio di pochi anni mentre un’altro invece, avrebbe tentato di frodare l’assicurazione dando alla fiamme la propria auto danneggiata durante una delle fasi del furto.

Di Pietro Geremia