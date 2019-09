Enna, battaglia tra famiglie rivali: 10 gli arrestati

Connect on Linked in

Nella giornata di ieri gli uomini dell’arma dei carabinieri di Piazza Armerina hanno arrestato 10 persone per il reato di rissa aggravata, lesioni personali aggravate, evasione, danneggiamento aggravato e porto illegale di armi e munizioni.

Tutto sarebbe nato in seguito ad un litigio tra due famiglie rivali trasformatosi in poco tempo in una vera e propria battaglia tra fazioni che, in una escalation continua di violenza, avrebbe visto l’utilizzo di spranghe di ferro, mazze da baseball, armi da taglio e un’arma da fuoco fortunatamente inceppatasi prima di causare conseguenze letali.

Una volta terminate le indagini, i carabinieri avrebbero dunque raccolto tutto il materiale probatorio su cui l’autorità giudiziaria del tribunale di Enna avrebbe stabilito ben 10 misure cautelari di cui quattro in carcere e sei agli arresti domiciliari.