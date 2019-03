Enna, colpo grosso a Vodafone: depredate batterie per ripetitori

Print This Post

Gli uomini dell’arma dei carabinieri di Centuripe, paese in provincia di Enna, hanno bloccato nella giornata di ieri due operai palermitani per furto aggravato in concorso.

A quanto pare i due, di 43 e 52 anni, pare che siano stati beccati dai militari a bordo del loro pick-up dopo la segnalazione di un furto ad Agira di ben 8 “batterie tampone” necessarie all’alimentazione delle celle ripetitrici dell’operatore telefonico Vodafone.

Una volta fermato il veicolo ed avviata una perquisizione, i carabinieri ennesi non solo hanno ritrovato il maltolto denunciato, ma pure altre 12 batterie di provenienza ancora sconosciuta.

Ammanettati e terminate le formalità di rito i due malviventi, poiché incensurati, sono stati posti in libertà su disposizione del pubblico ministero di Enna.