Enna, corona virus: 26enne di ritorno da Wuhan in “Quarantena volontaria”

Un giovane di 26 anni è ritornato nella sua città natale, Enna, dopo essere stato per diversi mesi nell’epicentro dell’epidemia, a Wuhan .

Il giovane sarebbe atterrato a fiumicino dopo aver fatto scalo a Vienna dove racconta una certa superficialità nei controlli.

“Ho chiesto volontariamente di essere visitato – racconta il 26enne al Fatto Quotidiano – appena atterrato a Fiumicino e mi hanno portato nel pronto soccorso dell’aeroporto, da qui sono uscito senza alcun certificato, solo con qualche raccomandazione” Il giovane denuncia anche quanto segue : “Cercavo di dire loro che il quartiere vicino a quello in cui abitavo era stato messo in quarantena, che non ho fatto alcuna profilassi, ma non mi facevano parlare”.

Adesso si trova in Sicilia , nella sua città natale Enna, dove vivono i genitori. Il ragazzo, che al momento non ha alcun sintomo da corona virus, ha attuato una sorta di quarantena volontaria all’interno di una stanza nella casa dei genitori con i quali comunica indossando una mascherina.

Il cibo gli viene passato da una porta appena socchiusa. “Erano cinque mesi che non tornavo a casa, non ho potuto nemmeno riabbracciare la mia famiglia dopo tutti i timori che hanno passato nelle scorse settimane”.