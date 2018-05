Enna, fabbro accoltellato da datore di lavoro: morto dissanguato all’ospedale

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Una vera e propria tragedia e accaduta nella giornata di ieri a Piazza Armerina, in provincia di Enna. Un fabbro di 44 anni infatti, è deceduto in ospedale dopo essere stato accoltellato dal proprio datore di lavoro per quello che sembrerebbero essere stati dissidi economici.

A quanto pare, sembra che il fabbro stesse effettuando dei lavori presso l’abitazione del presunto assassino quando, per cause ancora da vagliare attentamente, tra i due è scoppiata una lite degenerata

nell’accoltellamento che ha procurato profonde lesioni interne alla vittima, tali da arrivare a dissanguarsi prima dell’arrivo in ospedale.

Un’immane tragedia quella di ieri che ha dunque coinvolto due famiglie perbene e fatto calare un silenzio di morte la città dei mosaici.

Di Pietro Geremia