Enna, l’asp si potenzia: acquistate 2 automediche

Grazie ad una generosa concessione da parte della Regione siciliana di ben 150 mila euro, l’Azienda sanitaria provinciale di Enna potrà acquistare due autoemoteche per i servizi di Immunoematologia e Medicina trasfusionale.

“L’acquisto delle due autoemoteche è motivo di soddisfazione per l’intera Azienda di Enna che incrementa, in modo rilevante ed eccezionale, la dotazione tecnologica e strumentale per la raccolta del sangue da destinare agli ospedali e, quindi, ai cittadini in caso di necessità, permettendo, a chi è impossibilitato a raggiungere i centri di raccolta, il gesto dall’alto valore civico della donazione del sangue nel proprio luogo di residenza” – si legge in una nota della direzione aziendale.

Di Pietro Geremia