Enna, L’asp spende oltre 2,6 milioni di euro per assistenza domiciliare

L’asp di Enna è sempre più vicina ai cittadini dell’ex provincia, tanto da aumentare la spesa per l’assistenza domiciliare.

Secondo i dati forniti dall’azienda sanitaria provinciale, pare che dal 2012 in cui si sono spesi poco più di 1,2 milioni di euro, si sia man mano aumentato l’intervento da parte di medici, infermieristici e riabilitativi al punto tale da arrivare nel 2018 alla cifra di 2,6 milioni di euro.

“Stiamo provvedendo alla delibera che garantisce il servizio per il prossimo anno” – ha commentato spiega il direttore generale dell’Asp ennese Francesco Iudica-. “Le cure domiciliari non solo garantiscono la sanità di prossimità e valorizzano la dimensione territoriale della nostra Azienda che vuole essere più vicina possibile alla gente, ma forniscono anche assistenza ed evitano alle persone che non sono autosufficienti «ricoveri ospedalieri impropri» favorendo il recupero o la conservazione delle capacità residue di autonomia e relazionali”- termina Ludica.

Di Pietro Geremia