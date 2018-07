Enna, maltrattamenti in famiglia: donna denuncia marito violento

Print This Post

Un 40enne originario di Cerami, paese in provincia di Enna, è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie.

A quanto pare, l’uomo, in seguito a ripetuti scatti d’ira solitamente commessi mentre si trovava in stato di alterazione da ebbrezza alcolica, era solito malmenare la propria moglie la quale, oramai stufa delle continue angherie subite, ha deciso di denunciarlo ai carabinieri.

Minacce di morte, parole offensive e percosse erano oramai quasi ordine dl giorno per la vittima del violento 40 enne, il quale, dopo l’ennesima aggressione scoppiata per futili motivi, è stato prelevato dagli uomini dell’arma dei carabinieri che, dopo le formalità di rito e come disposto dalla procura della Repubblica del tribunale di Enna, l’hanno posto agli arresti domiciliari.

Di Pietro Geremia

Foto d’archivio