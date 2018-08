Enna, marocchino beccato mentre pratica gioco d’azzardo in strada

Connect on Linked in

Un cittadino marocchino di 57 anni è stato denunciato da parte degli uomini dell’arma carabinieri della compagnia di Piazza Armerina, comandati dal maggiore Vincenzo Bulla, per esercizio del gioco d’azzardo. L’uomo è stato beccato nella giornata di ieri presso via Berlinguer, precisamente nell’area delle giostre, mentre era intento a cercare di attirare l’attenzione e l’interesse soprattutto di ragazzini invitandoli a giocare a dadi puntando del denaro. Proprio la calca che si era creava attorno al tavolinetto istallato dal marocchino ha quindi catturato l’attenzione dei militari i quali, una volta fermato, l’hanno perquisito trovandogli addosso circa 300 euro, di vario e piccolo taglio che sono stati sequestrati. Per lui si profila anche il foglio di via obbligatorio dal Comune in provincia di Enna.

Di Pietro Geremia