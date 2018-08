Enna, maxi rissa a colpi di sfranga fra famiglie concorrenti: intervengono le forze dell’ordine

Nel weekend appena trascorso le forze dell’ordine di Enna, composte dagli uomini dell’arma dei carabinieri e della polizia di stato, sono dovute intervenire in sinergia per fermare quella che si è presentata ai loro occhi come una furibonda rissa tra due famiglie concorrenti nel “commercio” di ferro avvenuta nei pressi delle case popolari di Sant’Anna. A quanto pare, per cause inerenti alla disputa dello stesso cliente, si sarebbe innescata a Enna Bassa una zuffa con protagonisti una decina di soggetti tra cui due minorenni, alcuni dei quali provvisti di bastoni di ferro. Una rissa che, sebbene sia stata in un primo momento sedata, è continuata anche al pronto soccorso al sopraggiungere dei familiari delle vittime rimaste ferite precedentemente e portati al nosocomio. Una volta riportata la calma, il bilancio della lotta alla Bud Spencer e Terence Hill è stato da bollettino di guerriglia urbana: nove persone refertate per lesioni varie, fra contusioni, ferite e addirittura morsi e 6 persone denunciate per rissa aggravata.

Di Pietro Geremia