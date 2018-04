Enna, muore bambino di due anni investito da un camion

Print This Post

Un tragico incidente che ha posto fine alla giovanissima vita di un bambino di due anni. E’ questo l’episodio che ha gettato nello sconcerto la città di Pietraperzia, in provincia di Enna, nella giornata di ieri.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il piccolo, che si chiamava Salvatore Carmine, stava giocando con un cuginetto davanti casa quando tutto d’un tratto è scappato dalle mani della nonna e dello zio venendo schiacciato da un furgoncino di frutta e verdura guidato da un giovane di 21 anni non accortosi del pericolo.

Subito dopo il drammatico sinistro, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 i quali non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del bambino.

Il mezzo, un Fiat Porter, è stato sottoposto a sequestro mentre il giovane conducente, che si è presentato dai carabinieri spontaneamente e in stato di shock, è indagato per omicidio colposo dalle forze dell’ordine per atto dovuto.

Di Pietro Geremia