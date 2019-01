Enna, Musumeci annuncia l’accordo per completare la diga Pietrarossa

Print This Post

Dopo vent’anni si sblocca l’iter che porterà al completamento della diga Pietrarossa, un’opera ritenuta strategica per garantire un adeguato rifornimento d’acqua ai territori della Piana di Catania.

A palazzo d’Orleans è stato firmato l’accordo grazie al quale il Ministero delle Infrastrutture trasferisce alla Regione Siciliana le somme necessarie – sessanta milioni di euro – a eseguire i lavori sospesi dopo che, agli inizi del duemila, la Procura della Repubblica di Caltagirone emise un provvedimento di sequestro a causa di alcuni reperti archeologici ritrovati nelle vicinanze dell’invaso.

A siglarlo, il presidente Nello Musumeci, il direttore del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei rifiuti Salvatore Cocina e, in qualità di ente concessionario, il commissario straordinario del Consorzio di Bonifica della Sicilia orientale Francesco Nicodemo. Era presente anche il direttore del Consorzio, Fabio Bizzini.

“Un risultato straordinario – sottolinea il governatore della Sicilia – perché ci consente di mettere la parola fine su quella che fino a oggi è stata considerata il simbolo delle opere incompiute nella nostra Isola. A migliaia di nostri agricoltori, che per troppi anni hanno dovuto convivere con risorse idriche inadeguate per le proprie coltivazioni e che invano hanno urlato i propri disagi, diamo finalmente quella risposta che attendevano dopo la risolutiva delibera del governo precedente del settembre 2017”.

La posa della prima pietra della diga Pietrarossa, collocata

tra le province di Catania ed Enna, risale al 1990. I lavori furono bloccati

quando ormai mancava soltanto il 5 per cento delle opere in cantiere. Il suo

completamento potrà assicurare una capienza di ulteriori 35 milioni di metri

cubi d’acqua annui e consentirà di mettere a regime lo schema irriguo

Dittaino-Ogliastro, garantendo così acqua a 17mila ettari di terreno contro i

sette che attualmente vengono irrigati.

Una dotazione sufficiente a salvaguardare,

contemporaneamente, le riserve della Don Sturzo in modo da avere la

disponibilità di risorse anche nel caso in cui si dovessero verificare fino

quattro anni di siccità. Il progetto prevede anche di destinare alla

Soprintendenza di Enna le somme necessarie alla salvaguardia e alla conservazione

dell’area in cui sono stati individuati i resti dell’insediamento di epoca

romana e che, successivamente, potrebbe essere riprodotto virtualmente

all’interno di uno spazio museale.

Fonte: gds.it

(http://enna.gds.it/2019/01/30/enna-musumeci-annuncia-laccordo-per-completare-la-diga-pietrarossa_993041/)