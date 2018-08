Enna, Piazza Armerina si prepara ad accogliere il papa: previsti 100 mila pellegrini

Connect on Linked in

E’ quasi tutto pronto a Piazza Armerina per la visita del papa che avverrà a metà settembre.

Per un evento che il sindaco Nino Cammarata stesso definisce “epocale”, la città si sta dunque attrezzando per stilare un piano di accoglienza prevedente la bellezza di 100 mila persone, provenienti da tutta la sicilia e non con auto e pullman.

La regione siciliana ha già promesso un finanziamento ad hoc di ben 100 mila euro per far fronte all’importantissimo evento che vedrà come protagonista la città in provincia di Enna, la quale, data la caratura del personaggio, sarà ovviamente blindata: l’’accesso alla piazza, in cui probabilmente si entrerà con degli accrediti, sarà coordinato dalla Curia piazzese ma prima di arrivarci il percorso del Papa dovrà essere protetto da 8 chilometri di transenne.

Di Pietro Geremia