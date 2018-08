Enna, polizia scopre spaccio di droga in centro di accoglienza

Connect on Linked in

In seguito all’operazione denominata Black Lake gli uomini della Polizia di Stato di Enna sono riusciti a scoprire un’attività di spaccio di stupefacenti all’interno del centro di accoglienza per migranti a Pergusa, gestito dalla cooperativa Ippocrate. Le indagini, condotte dalla squadra mobile ennese coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale locale, hanno visto dunque cinque extracomunitari residenti presso l’hotspot di cui è legale rappresentante l’ex assessore regionale della famiglia dell’Mpa, essere dunque indagati per detenzione e spaccio di marijuana ai quali se n’è aggiunto un sesto, trovato in possesso di stupefacente. Parte dell’operazione è inoltre stata condotta grazie alla collaborazione dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico di Enna e Catania e del reparto prevenzione crimine Sicilia Orientale.

Di Pietro Geremia