Enna, risse alla Villa del Casale: comune attua giro di vite su ambulanti

Un vero e proprio giro di vite quello messo a segno da parte del consiglio comunale di Enna sull’area commerciale della Villa del Casale.

A quanto pare infatti nella superficie adiacente al sito dichiarato patrimonio Unesco dal ’97 che ogni anno attira migliaia di turisti e visitatori sarebbe man mano cresciuta una tensione tale da far esplodere con cadenza quasi quotidiana una serie di risse, minacce e intimidazioni tra esercenti e fruitori.

Per far fronte a tale problema dunque, il consiglio comunale avrebbero deciso di approvare due importanti regolamenti tramite i quali non solo si conferirebbe al Sindaco, in collaborazione con il Prefetto, di prendersi l’incarico di multare o stabilire un divieto di accesso ad alcune aree della città a chiunque possa tenere condotte che limitino la libera accessibilità e fruizione di infrastrutture ma anche di sospendere ben 5 licenze commerciali per ragioni di pubblica sicurezza e ordine cittadini.