Enna, rubano 3 quintali di legna:denunciate 2 persone

Volevano forse avere delle solide provviste per l’inverno due uomini di originari di Gagliano Castelferrato, paese in provincia di Enna, denunciati per furto aggravato di legname di proprietà della Azienda Foreste Demaniali – Regione Siciliana.



I due soggetti, già noti alle forze dell’ordine per precedenti, pare che siano stati beccati con ben 3 quintali di legname proveniente dal Demanio Forestale della contrada Gugliatore da parte dei poliziotti di Nicosia e Troina nel corso di uno straordinario servizio di controllo del territorio.

L’operazione di polizia ha permesso dunque il recupero della

refurtiva, stipata nell’auto di proprietà di uno degli indagati, che sono stati

denunciati due per furto aggravato, provvedendo in seguito alla immediata

restituzione del corpo del reato.

Di Pietro Geremia