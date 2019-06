Enna, si intasca soldi dei clienti: denunciato consulente finanziario

Connect on Linked in

Gli uomini della guardia di finanza di Enna hanno denunciato un consulente finanziario del posto per appropriazione indebita.

Stando a quanto emerso dalle indagini della fiamme gialle pare che l’uomo, approfittando della fiducia nei suoi confronti, si sarebbe indebitamente appropriato di circa 800 mila euro che i suoi clienti gli avevano affidato per essere investiti e gestiti in fondi e titoli finanziari.

I crimini del consulente sarebbero inoltre aggravati dalla rilevante entità delle somme sottratte ai clienti gestiti nel proprio «portafoglio» che avrebbero così finito per arricchirlo a discapito delle proprie vittime, alcune delle quali anziani ed amici di famiglia, che si sarebbero rivolte a lui in buona fede vedendosi così sottratti ingenti quantità di denaro duramente risparmiato.