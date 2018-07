Enna, strade dissestate: il Libero consorzio risarcisce i danni

Connect on Linked in

Strade colabrodo e la Provincia, che dal 2011 non ha copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, paga.

Le richieste di risarcimento sono tante e per farsi un’idea basta guardare l’albo pretorio del Comune che in un solo giorno, il 26 luglio, ha pubblicato 5 determine di transazioni per danni subito dalle auto in transito du arterie di competenza provinciale.

Per questi cinque casi, che sono simbolici del consistente esborso cui è sottoposto l’ente provinciale, il Libero consorzio di Enna paga quasi 2 mila euro ed evita i contenziosi, ma i casi che si registrano ogni anno e che espongono le casse dell’ente a consistenti pagamenti, difficilmente quantificabili, sono davvero tanti.

Fonte: gds.it

(http://enna.gds.it/2018/07/29/strade-dissestate-nella-provincia-di-enna-il-libero-consorzio-risarcisce-i-danni_893321/)