Canicattì, ennesima rapina al distributore di carburante: depredati 2 mila euro

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Sembra che

ormai le rapine siano all’ordine del giorno a Canicattì.

L’ultima per

ordine di tempo è avvenuta Venerdì scorso ai danni del distributore di

carburante situato in contrada Grottarossa dove una banda di ignoti armati di

pistola hanno minacciato il dipendente di gravi ripercussioni se non gli avesse

dato l’incasso della serata.

Una volta

arraffato il malloppo, consistente in circa 2 mila euro, i malfattori se la

sono filata a gambe levate prima dell’intervento delle forze dell’ordine che

hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.

Di Pietro

Geremia