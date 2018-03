Erice, Frana costone roccioso: 4 famiglie non potranno tornare a casa

Connect on Linked in

Brutte notizie per quattro famiglie di Erice, paese in provincia di Trapani, composte da nove adulti e tre bambini. Dopo la frana del costone roccioso avvenuta ieri mattina infatti, i proprietari delle abitazioni coinvolte non potranno tornare nelle loro abitazioni per via della estrema pericolosità in cui versano tuttora i palazzi.

“Verranno trovate delle soluzioni abitative per le quattro famiglie, che attualmente si trovano a casa di parenti”- ha dichiarato il sindaco di Erice.

Nel dettaglio, i tecnici della protezione civile hanno rilevato che un masso ha sfondato la parere di un appartamento distruggendo due camere dal letto e un bagno. I tecnici inoltre, dovranno verificare la stabilità dell’intero edificio.

“Otto anni fa il costone era stato assicurato con una rete d’acciaio, che però purtroppo non è riuscita a bloccare lo smottamento. Il piano previsto dal geologo rocciatore, che abbiamo consultato, prevedeva di spaccare la roccia del costone e farla cadere, per poi spostarla. E’ franata la parte centrale del costone, ma ci sono altre due parti pericolanti” – ha dichiarato inoltre in primo cittadino.

Di Pietro Geremia