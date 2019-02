Erosione, lavori per tutelare 80 chilometri di costa messinese

Connect on Linked in

Erosione delle spiagge, con il “Contratto di Costa” stanziati 38 milioni di euro, provenienti dal Patto per il Sud, per proteggerle da Patti a Tusa.

Per la prima volta, in Italia, grazie alla sottoscrizione di

un progetto unico, tra il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci,

ed i sindaci dei 14 comuni interessati: Acquedolci, Brolo, Capo d’Orlando,

Caronia, Gioiosa Marea, Motta D’Affermo, Naso, Patti, Piraino, Reitano,

Sant’Agata Militello, Santo Stefano di Camastra, Torrenova e Tusa, potranno

essere sistemati e salvaguardati circa 80 chilometri di costa della fascia

tirrenico nebroidea, gravati dal fenomeno erosivo.

Arriverà dai detriti da anni intrappolati all’interno dei

corsi d’acqua che sfociano in mare la prima contromisura per fronteggiare

l’erosione lungo circa 80 chilometri di costa siciliana, quella che va Patti a

Tusa: una voluminosa massa naturale, composta da ghiaia e sabbia, sarà rimossa

e posizionata a protezione del litorale, così come è stato fatto in Olanda per

mitigare gli effetti delle mareggiate del Nord.

Fonte: lasicilia.it

(http://messina.gds.it/2019/02/24/erosione-lavori-per-tutelare-80-chilometri-di-costa-nel-messinese_1007447/)